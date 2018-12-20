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Akhisarspor 2 - 0 Fatih Karagümrük (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 20.12.2018 20:15 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı TFF 2. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında da rakibini 4-1 mağlup eden Akhisarspor, bu skorla son 16 turuna kaldı.

Akhisarspor 2 - 0 Fatih Karagümrük (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Akhisarspor deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Fatih Karagümrük'ü evinde çıktığı rövanş maçında 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Akhisarspor'un gollerini 73'üncü dakikada Manu, 90+3'üncü dakikada Bokila penaltıdan kaydetti.

Ev sahibi ekip 43'üncü dakikada Manu ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Bilal’in ara pasıyla topla buluşan Manu, ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı.
32. dakikada Akhisarspor kalecisi Bora’nın uzun degajında orta saha yakınlarında Fatih’in kafasından seken topu önüne alan Larsson, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
34. dakikada Bilal’in ara pasına hareketlenen Manu’nun ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, son anda topun önüne yatan savunma oyuncuları tehlikeyi önledi.

İkinci yarı

38. dakikada sağ kanatta Burak’ın pasıyla topla buluşan Emir’in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleye paralel giderek taça çıktı.
41. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Fatih’in rakibi Manu’ya yaptığı faul sonrası hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi.
43. dakikada penaltı atışını kullanan Manu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin çok üstünden dışarıya çıktı.
61. dakikada Ramazan’ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Serdar’ın kafa vuruşunda top kaleci Bora’nın kucağında kaldı.
71. dakikada Manu’nun pasıyla ceza sahası içerisine giren Bilal’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top direğin üstünden auta gitti.
bdakikada Bokila’nın ara pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşıya kalan Manu’nun ayak içi vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
90+1.dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Eray'ın vuruşunda Karagümrüklü oyuncu Yiğit, topa elle müdahalede bulununca hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.
90+2. dakikada Bokila'nın kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti. 2-0

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx,Gökmen Baltacı xx, Murat Şener xx
Akhisarspor: Bora xx, Gökmen xx, Caner xx, Doğukan xx, Kadir xx (Güray dk. 32 xx), Eray xx, Aykut xx, Bilal xx (Bokila dk. 72 xx), Larsson xx, Regattin x (Onur dk. 64 xx), Manu xxx
Fatih Karagümrük: Murat Hocaoğlu x, Murat Sarıgül xx, Fatih xx, Hüseyin xx, Abdülhamit xx, Ufuk xx, Gökay xx (Yiğit dk. 79 x), Burak xx, Ramazan x (Harun dk. 89 ?), Serdar x (Anıl dk. 61 xx), Emir x
Goller: Manu (dk. 73), Bokila (dk. 90+2 pen.) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Hüseyin, Fatih (Fatih Karagümrük), Larsson (Akhisarspor)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası akhisarspor Fatih Karagümrük

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