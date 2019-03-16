Akhisarspor 2 - 3 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan konuk ekip 7. dakikada Koita'nın golüyle 1-0 öne geçti.
32'de Elvis Manu, Akhisarspor'u devreye 1-1'lik eşitlikle götüren isim oldu. İkinci 45 dakikada nefes kesti. Maçın 62. dakikasında Bokila penaltıdan attığı golle Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçirdi.
Pes etmeyen Kasımpaşa, 87'de Khalili ve 90. dakikada Trezeguet'in attığı gollerle 8 hafta sonra galibiyet aldı.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 34 yaparken, Akhisarspor ise 21 puanda kaldı.
'Ben böylesini görmedim'
Kadıköy'de G.Saray'a flaş gönderme!
6 gollü maçta gülen Altınordu
Trabzonspor'dan CAS açıklaması!
Almanya kadrosunda 3 sürpriz
İşte Tolga Zengin'in kadro dışı kalma nedeni!
Galatasaraylı isim Cenk Tosun'un yanına gidiyor
İşte Karabükspor'un yeni hocası
Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları
Karaman'ın kozu Nwakaeme
Aybaba'dan Galatasaray sözleri
Liverpool'dan Karius hamlesi
Schalke'de beklenen ayrılık
Okuyucu Yorumları 0 yorum