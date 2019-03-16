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Akhisarspor 2 - 3 Kasımpaşa

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.03.2019 18:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Akhisarspor'u 3-2 mağlup ederek 8 hafta sonra galip geldi.

Akhisarspor 2 - 3 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan konuk ekip 7. dakikada Koita'nın golüyle 1-0 öne geçti.

32'de Elvis Manu, Akhisarspor'u devreye 1-1'lik eşitlikle götüren isim oldu. İkinci 45 dakikada nefes kesti. Maçın 62. dakikasında Bokila penaltıdan attığı golle Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçirdi.

Pes etmeyen Kasımpaşa, 87'de Khalili ve 90. dakikada Trezeguet'in attığı gollerle 8 hafta sonra galibiyet aldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 34 yaparken, Akhisarspor ise 21 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor Kasımpaşa

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