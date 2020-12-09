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Akhisarspor’da Cem Kavçak istifa etti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 09.12.2020 13:47 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak bugün yaptığı basın açıklaması ile istifa etti.

Akhisarspor’da Cem Kavçak istifa etti

Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavçak, "Öncelikle sezon başında teklif geldiğinde maddi manevi beklenti içerisine girmeden takımın başına geçtim. Tabii ki bu görevi kabul etmemdeki en büyük neden hayatımın en önemli değerlerin başından gelen Akhisarspor sevdası olmuştur. Sezon başında elimizdeki imkanlarla iyi bir takım oluşturmaya çalıştık ve iyi yolda da ilerledik. İyi işler de yaptığımıza inanıyorum. Takımımız her hafta üzerine koyarak ilerliyordu. Tabii ki bunların öncesinde hazırlık maçları yapmadan ve kamp dönemi yaşamadan sezona başladık. Oynadığımız oyun her hafta üzerine koyarak gelişti ve bizlere umut verdi. Ama gelinen son noktada son 3 haftada alınan kötü sonuçlar bizi bu kararı almaya itti. Bugün itibari ile Akhisarspor teknik direktörlük görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bugüne kadar bize destek olanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Cem Kavçak, sezon başından bu yana takımın başında 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sancılı bir sezon geçiren yeşil-siyahlılarda yeni teknik direktör arayışlarının da başladığı bildirildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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