SPOR

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 16.09.2018 18:13 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı. Akhisarspor geçtiğimiz gün Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olarak 5. haftadan da galibiyet çıkaramamıştı.

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in ilk 5 haftasında galibiyet alamayan Akhisarspor, Boşnak teknik adam Safet Susic ile yollarını ayırma kararı aldı. Akhisarspor yönetimi konu hakkında resmi açıklamayı yarın noterden yapılacak fesih sözleşmesi sonrası duyurmayı planlarken diğer taraftan yeni teknik direktör arayışlarına başladığı bildirildi.

Safet Susic

Akhisarspor, Teknik Direktör Safet Susic ile çıktığı 5 lig maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 2 puan topladı ve ligin dibinde yer aldı.

Son olarak dün Afyon'da oynanan MKE Ankaraagücü maçı mağlubiyeti sonrası Afyon'da acil bir toplantı yapan Akhisarspor yönetimi, Boşnak teknik adam ile yollarını ayırdı.

PARTNERKasırgada ölenlerin sayısı 11'e yükseldiKasırgada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!
Fatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dediFatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
safet susic akhisarspor

En Çok Okunan Haberler

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Alvaro Negredo Beşiktaş'a veda etti

Alvaro Negredo Beşiktaş'a veda etti

Cüneyt Çakır Liverpool - Paris Saint-Germain maçını yönetecek

Cüneyt Çakır Liverpool - Paris Saint-Germain maçını yönetecek

Mesut Özil devre arasında Fenerbahçe'de geliyor iddiası

Mesut Özil devre arasında Fenerbahçe'de geliyor iddiası

Fikret Orman'dan Alvaro Negredo açıklaması

Fikret Orman'dan Alvaro Negredo açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Akhisarspor'da Safet Susic ile yollar ayrıldı

Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!

Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!

Fatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dedi

Fatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dedi

Akhisarspor yine kazanamadı

Akhisarspor yine kazanamadı

Akhisarsporlu Seleznyov'dan çarpıcı Galatasaray paylaşımı!

Akhisarsporlu Seleznyov'dan çarpıcı Galatasaray paylaşımı!

Adrien Regattin, Akhisarspor'da

Adrien Regattin, Akhisarspor'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.