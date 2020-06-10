SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Akhisarspor’da stada lig bakımı

Akhisarspor’da stada lig bakımı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını arası sonrası lig maratonuna yeniden başlamak için gün sayan Akhisarspor’da stat da bakımdan geçiyor.

Akhisarspor’da stada lig bakımı

Akhisar Belediyesi, Ege temsilcisinin mabedi Spor Toto Akhisar Stadı’nın zeminini sezonun devamına hazır hale gelmesi için bakıma aldı. Stadın zemininde hibrit çime son olarak kök mantarı ilaçlaması yapıldı.

Akhisarspor, 21 Haziran’da Altay’a konuk olduktan sonra evindeki ilk maçta 28 Haziran’da Ümraniyespor’u ağırlayacak.

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TFF 1. Lig'de fikstür açıklandı!TFF 1. Lig'de fikstür açıklandı!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

'Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku'

'Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku'

Galatasaray efsanesi hayatını kaybetti

Galatasaray efsanesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe transferi bitiriyor!

Fenerbahçe transferi bitiriyor!

Demirkol'dan Emre Belözoğlu iddiası

Demirkol'dan Emre Belözoğlu iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Hedefimiz Süper Lig'

'Hedefimiz Süper Lig'

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Transfer bombası patlıyor!

Transfer bombası patlıyor!

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor’da stada lig bakımı

Akhisarspor’da stada lig bakımı

Bursaspor antrenmanına sürpriz ziyaret

Bursaspor antrenmanına sürpriz ziyaret

Yılmaz Vural: Son düdüğe kadar devam

'Son düdüğe kadar devam'

TFF 1. Lig'de 29 - 32. hafta fisktürü açıklandı!

TFF 1. Lig'de fikstür açıklandı!

Altınordulu Recep'e sürpriz talipler

Altınordulu Recep'e sürpriz talipler

Bursaspor'un yerli kaleci geleneği

Bursaspor'un yerli kaleci geleneği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.