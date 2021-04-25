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Akhisarspor'dan bir bomba daha! Dava edildi...

25.04.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisarspor'da yoğun gündem devam ediyor. Onyebueke'nin transferi ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

Akhisarspor'dan bir bomba daha! Dava edildi...

Akhisarspor'da sular durulmuyor. Sahte transfer iddialarıyla gündemden düşmeyen Akhisarspor'da yeni bir gelişme yaşandı. Akhisarspor'un eski avukatı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

GEKAS VE MARVIN EMNES

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Akhisarspor hakkındaki iddialar ile gündeme gelen Sezer Baylan hakkında dava açıldığı öğrenildi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Baylan için; rüşvet, güveni kötüye kullanma ve yolsuzluk iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Baylan’ın özellikle Marvin Emnes ve CAS’ta kaybedilen Gekas davası ile ilgili iddialar üzerine dava edildiği öğrenildi.

GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN YENİ TRANSFER!

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Akhisarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, son dönemde kadrolarındaki Onyebueke'nin futbolcu olmadığına dair bazı haberlerin yapıldığı belirtildi.

Futbolcunun henüz 19 yaşında olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Martins'in daha önce Alanyaspor U17 ve Kayserispor U19 takımlarıyla hazırlık maçları mevcut olup, Amerika'da Houston'da da futbol hayatına başlamıştır. Kulübümüze ise hiçbir ekonomik maliyeti olmadığı gibi uzun bir deneme süresinin ardından profesyonel sözleşme imzalamıştır. İmza attığı ilk günde asgari ücret dahi almak istemediğine dair yazılı belge imzalayıp kulübümüze vermiştir. Bunlara dair tüm resmi evraklar Türkiye Futbol Federasyonu'nda kayıtlıdır."

2020-2021 sezonu ara transfer döneminde yapılan transferler için hiçbir bonservis bedelinin ödenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yine hiçbir menajere her ne nam ve ad altında olursa olsun bir kuruş dahi borçlanmamıştır, ödeme yapmamıştır ve yapmayacaktır. Bu kirli menajerlik düzenine para kazandırmadığı için sistematik olarak küme düşürülmeye çalışan kulübümüzün herkese yetecek gücü ve bu doğrultuda kararlılığı mevcuttur. Pierre Webo'ya karşı olan ırkçı saldırıyı henüz geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunda Martins Chisom Onyebueke yalnızca siyahi olduğu için futbolcu değil saatçi olarak nitelendirilmiştir. Böyle ağır hastalıklı bir akla karşı, tüm spor otoritelerini Martins Chisom Onyebueke'ye yapılan bu ırkçı saldırı sebebiyle, tek bir vücut olup tepki göstermeye davet ediyoruz."

Öte yandan Akhisarspor Twitter hesabından Onyebueke'nin Alanyaspor takım otobüsüne doğru yürümesi, Kayserispor 19 yaş altı maçı ve Akhisarspor deneme antrenmanından görüntüler paylaşıldı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kim bilir daha neler yapılıyor bunlar ortaya çıkan ya çıkmayanlar ha bu arada bu takımda yanlız yok her takımda var bu yolsuzluklar özelikle büyük takımlarda

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