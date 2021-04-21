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Akhisarspor'dan skandal transfer

21.04.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisarspor'da yapılan devre transferleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Evren Özbey'in başkanlığı yaptığı yeşil-siyahlılarda devre arasında yurt dışından transfer edilen Martins Chisom Onyebueke, amatör veya profesyonel olarak hiçbir kulüpte forma giymeden kadroya dahil edildi.

Akhisarspor'dan skandal transfer

Henüz 2 yıl önce Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda temsil eden, Süper Lig kulübüyken 2 yılda 2'nci Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Akhisarspor'da devre arası transferleriyle ilgili skandallar sürüyor.

Eylül 2020'de kulüp yönetimini devralmadan önce yönetime aldığı kardeşleriyle birlikte futbolcu menajerliği şirketi bulunan Evren Özbey'in başkanlığı yaptığı yeşil-siyahlılarda devre arasında yurt dışından transfer edilen Martins Chisom Onyebueke, amatör veya profesyonel olarak hiçbir kulüpte forma giymeden kadroya dahil edildi.

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FIFA kayıtlarında yurt dışında hiçbir kaydına rastlanmayan 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, formayı yalnız imza töreninde giydikten sonra ortalarda görünmedi. Akhisar'la ara transferin son gününde sözleşme imzalatılan Onyebueke, o tarihten sonra oynanan 13 maçın hiçbirinde süre almazken, hiçbir maçta kadroya bile giremedi. Futbol Federasyonu, Nijeryalı'yla ilgili yurt dışında hiçbir kulüp bilgisine rastlanmadığı için resmi internet sitesindeki futbolcu bilgilerine lisans türü olarak yurt içi veya yurt dışı transfer değil, "Amatör olmadan profesyonelliğe geçiş" notunu düştü.

27 TRANSFERİN 13'Ü KAYIP

Akhisarspor'da Onyebueke'yle birlikte devre arasında yapılan 27 transferin 13'ü ligde hiç forma giymemişti. Amatör küme ve 3'üncü Lig'den birçok genci direkt 1'inci Lig'e transfer ederek hiç oynatmayan yeşil-siyahlılarda Onyebueke'nin yanı sıra Alim Aykut, Cengiz, Enes, Mehmet Salih, Muhammed Embiya, Bekir, Fırat Yiğit, Ramazan Emirhan, Recep, Serkan, Yusuf Acer ve Yusuf Çataloluk ligde 1 dakika bile süre alamadı. Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Akhisarspor'un kadrosundaki 9 oyuncunun menajerliklerini Özbey kardeşlerin menajerlik şirketinden ortakları olduğu öne sürülen Abdul Samet Süner yapıyor.

Futbol Federasyonu kayıtlarında Süner'in oyuncu portföyünde 9 Akhisarsporlu dışında hiçbir futbolcu bulunmuyor. Daha önce bu 9 oyuncunun hepsiyle ara transfer döneminde menajerlik anlaşması yapıldığı ortaya çıkmıştı. Sezonun ilk yarısında menajerliğini Özbey kardeşlerin ortaklarına vermeyen Çekdar'ın oynatılmadığının, altyapıdan profesyonel yapılan gençlerin ailelerinden para istenildiğinin iddia edildiği kulüpte devre arası transferlerinden Alim Aykut, 3'üncü Lig'den 1'nci Lig'e transferi için Özbey kardeşlerin babasından para aldığını savunup açıklamalarıyla gündem yaratmıştı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Akhisarlıyım ama ne zaman ki gs ye satış maçlarını gördüm bir daha da akhisarsporu ağzıma dahi almadım. Gs nin arka bahçesiydi zamanında. Beter olsunlar.
Naylon transferler bunlar.
Balıklama dalmışlar,kurnazlar.??

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