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Akhisarspor'dan TFF'nin küme düşmeme kararına tepki: 'Hukuki yollara başvuracağız'

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 29.07.2020 22:15 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bu sezon liglerden düşmenin kaldırılması kararına tepki göstererek, "Bu süreç bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir. Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır" açıklamasında bulundu.

Akhisarspor'dan TFF'nin küme düşmeme kararına tepki: 'Hukuki yollara başvuracağız'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de düşme olmayacağını açıkladı. Alınan bu karara Ege ekibi Akhisarspor, yayınladığı açıklamayla tepki gösterdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 29.07.2020 tarihinde basın yolu ile yapmış olduğu toplantı neticesinde gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinin etkilerinden dolayı tüm liglerden düşmenin kaldırılması kararı verilmiştir.

Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir. Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir. Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır.

Akhisarspor Kulübü 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği TFF 1. Ligin büyük taraftar desteğine sahip olan ve pandemi sürecinden futbolcusu, teknik, ekibi ve personeliyle en çok etkilenen kulüp olmuştur. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu bu karar neticesinde, Akhisarspor Kulübü olarak ulusal ve uluslararası tüm hukuki yollara başvuracağımızı bildiririz" denildi.

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