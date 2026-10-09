Bu kadarına da pes! TFF gözlemcisi tribünde uyuyakaldı: O görüntüler olay oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur kapsamında Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor arasında oynanan karşılaşma, sahadaki mücadelenin yanı sıra tribünlerde yaşanan bir olayla da gündeme geldi. Maçta görevli TFF temsilcisinin karşılaşma devam ederken uyukladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

TFF TEMSİLCİSİ UYUYAKALDI

Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor arasındaki mücadele sırasında kaydedilen görüntülerde, TFF temsilcisinin tribündeki koltuğunda uyuduğu görüldü. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Futbolseverler, karşılaşmayı takip etmek ve görevini yerine getirmekle sorumlu temsilcinin bu görüntüsünü eleştirirken, yaşananların kabul edilemez olduğunu savunan yorumlarda bulundu.

HAKEMLERE POLİS KORUMASI

Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla konuk ekip Düzcespor oldu.

Öte yandan maçın ardından hakemlerin polis eşliğinde soyunma odasına gitmesi de dikkat çekti. Karşılaşma, hem tribünlerde kaydedilen görüntüler hem de maç sonrasında yaşanan gelişmelerle gündeme taşındı.