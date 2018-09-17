Akhisarspor Safet Susic ile yollarını resmen ayırdı!

Akhisarspor Kulübü Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, yaptığı açıklamada, teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırdıklarını belirterek, kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Yeni teknik direktör için görüşmelere başladıklarını bildiren Acar, bu akşam gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.
Acar, tercihlerinin yerli teknik direktörden yana olduğunu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçı öncesinde yeni bir isimle anlaşmak istediklerini sözlerine ekledi.
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