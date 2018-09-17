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Akhisarspor Safet Susic ile yollarını resmen ayırdı!

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 17.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

Akhisarspor'da Safet Susic dönemi resmen sona erdi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırdı.

Akhisarspor Safet Susic ile yollarını resmen ayırdı!

Akhisarspor Kulübü Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, yaptığı açıklamada, teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırdıklarını belirterek, kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yeni teknik direktör için görüşmelere başladıklarını bildiren Acar, bu akşam gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Acar, tercihlerinin yerli teknik direktörden yana olduğunu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçı öncesinde yeni bir isimle anlaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

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akhisarspor saffet susic

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