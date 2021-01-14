Akhisarspor Teknik Direktörü Dilsöz'den transfer açıklaması:

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, transfer yasağının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Transferi en geç pazartesi günü açmayı planlıyoruz. Tam sayı veremesek de her mevkiden oyuncu almayı planlıyoruz." dedi.

Dilsöz, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımın durumuna, ligdeki hedeflerine ve transfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe sıkıntısı nedeniyle kampa giremediklerini, kulübün içinde bulunduğu durumdan camianın sahiplenmesiyle çıkılabileceğini ifade eden Dilsöz, "Kulüp çok büyük borçlar içinde değil, bunun arkasında inancın olması lazım, şehrin desteklemesi ve sabırlı olması lazım." diye konuştu.

Eski futbolcuların alacakları nedeniyle kulübe uygulanan transfer yasağının kaldırılmaya çalışıldığını vurgulayan Dilsöz, şunları kaydetti:

"Transferi en geç pazartesi günü açmayı planlıyoruz. Geldiğimizden beri 5 maç yaptık, hiçbir maça tam kadro çıkamadık. Burada takımın eksik noktaları için çok iyi analiz yapmamız gerekiyor. Çok iyi transfer yapmamız gerekiyor, tüm mevkilerde oynayacak oyuncuları tercih etmeye çalışacağız. Tam sayı veremesek de her mevkiden bir oyuncu almayı planlıyoruz. Geniş ve rotasyonlu bir kadro kurmayı planlıyoruz."

Mesut Dilsöz, ikinci yarıda üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini belirterek, “Bulunduğumuz konumdan ne kadar çabuk uzaklaşırsak o kadar iyi olur. Rahat nefes almak istiyoruz. Yeniden kadro kuracağımız için uyum sorunu mutlaka olacak ancak bunu da en kısa sürede aşmak istiyoruz. Burada en kötüsü hazırlık maçı yapmadan liglerin başlamış olması olacak." ifadelerini kullandı.

