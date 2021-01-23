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Akhisarspor, Tuzlaspor'a konuk olacak

23.01.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Akhisarspor, Tuzlaspor'a konuk olacak

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Akhisarspor, ligin ikinci devresine Tuzlaspor deplasmanında başlayacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında yarın saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor-Akhisarspor maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Ligde ilk devreyi 13 puanla 16. sırada tamamlayan Akhisarspor'un rakibi Tuzlaspor 30 puanla 6. durumda yer alıyor. İki ekibin ilk yarıdaki mücadelesi golsüz eşitlikle sona ermişti.

Akhisarspor'da ilk yarıda forma giyen 7 isim takımdan ayrıldı. Bunların yerine 9 futbolcu transfer eden yeşil-siyahlı ekip, 3 futbolcuyla da profesyonel sözleşme imzaladı.

Ali Kaan Güneren, Avdija Vrsajevic, İrfan Hadzic, Musa Nizam, Rajko Rotman, Taha Yalçıner ve Theodor Bjarnason'un yollarını ayırdığı yeşil-siyahlı ekip, Yusuf Cihat Çelik, Serkan Sefil, Muhammed Embiya Yıldırım, Mert Özyıldırım, Furkan Korkut, Nijeryalı Nsima Peter, Kongolu Delarge Dzon, Kamerunlu Akwo Ayuk, Senegalli Paul Keita'yı kadrosuna dahil etti.

Yeşil-siyahlı ekip altyapıdan Bertuğ Uz, Özkaracaahmet'ten Fırat Yiğit Öztürk ve Medipol Başakşehir'den Bekir Akın'la da profesyonel sözleşme imzaladı.

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