Akhisarspor'un Marco Paixao ile anlaştığı iddia edildi

Deneyimli golcü ile görüşen yeşil-siyahlıların oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı ve Altay'ın kapısını çalacağı bildirildi. Tekrar Süper Lig'e dönebilmek için kesenin ağzını açan Akhisarspor yönetiminin siyah-beyazlı kulüple görüşüp işi resmiyete dökeceği vurgulandı.
Bir sene daha mukavelesinin bulunduğu Altay'da oynadığı 33 lig maçında 29 gol atarak krallık tacını takan 35 yaşındaki futbolcu, 2 bin 977 dakika sahada kaldı.
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