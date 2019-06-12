SPOR

Akhisarspor'un Marco Paixao ile anlaştığı iddia edildi

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 12.06.2019 16:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'e veda edip 1'inci Lig'de iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Akhisarspor'un, Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao ile söz kestiği ileri sürüldü.

Akhisarspor'un Marco Paixao ile anlaştığı iddia edildi

Deneyimli golcü ile görüşen yeşil-siyahlıların oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı ve Altay'ın kapısını çalacağı bildirildi. Tekrar Süper Lig'e dönebilmek için kesenin ağzını açan Akhisarspor yönetiminin siyah-beyazlı kulüple görüşüp işi resmiyete dökeceği vurgulandı.

Bir sene daha mukavelesinin bulunduğu Altay'da oynadığı 33 lig maçında 29 gol atarak krallık tacını takan 35 yaşındaki futbolcu, 2 bin 977 dakika sahada kaldı.


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akhisarspor Marco Paixao

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