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Akhisarspor'un oyuncuları transferin gözdesi

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 06.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'den düşen Akhisarspor'un futbolcuları transferde birçok kulüple anılıyor.

Akhisarspor'un oyuncuları transferin gözdesi

Sözleşmesi biten kaleci Fatih Öztürk'ün geçen sezon başı ve devre arasında da adının anıldığı Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Fatih için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edilmişti. Kadronun en golcü ismi konumundaki Elvis Manu için Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın nabız yokladığı belirtiliyor.

Mustafa Yumlu, Aykut, Güray, Sissoko, Caner, Barbosa'nın isimleri farklı kulüplerin listesinde geçiyor. Sissoko, Mustafa Yumlu, Serginho, Kadir, Fatih Öztürk, Bokila, Bilal Kısa ve futbolu bıraktığını açıklayan kaleci Bora Körk'ün sözleşmelerinin bittiği Akhisar'da Cocalic, Lukac ve Regattin gibi yabancılar da ayrılmak istiyor. Geçen sezon kadro dışı kalan Josue ve Dany'nin sözleşmeleri ise devam ediyor.

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Cocalic ve Regattin gemileri yaktıCocalic ve Regattin gemileri yaktı
Elvis Manu paylaşılamıyor!Elvis Manu paylaşılamıyor!
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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor fatih öztürk Elvis Manu

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