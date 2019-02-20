Akhisarspor Yılmaz Vural'la anlaşma sağlayamadı

Spor Toto Süper Lig’de 7. sezonunu sıkıntılı geçiren Ege temsilcisi Akhisarspor’da teknik direktör arayışları sürüyor. Ligin ilk 5 haftasında Safet Susic ile sahaya çıkan Akhisarspor ardından 1 maçta yardımcı antrenör Cem Kavçak ile mücadele etti. 7’inci haftadan itibaren Cihat Arslan takımın başına geçerken, kötü sonuçların ardından yönetim, Sivasspor mağlubiyetinin ardından Arslan ile yollarını ayırdı.

Akhisarspor yönetimi Ankaragücü maçı ardından Teknik Direktör arayışlarına hız verdi ve ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüştü. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alamayan yeşil-siyahlılar ardından Yılmaz Vural ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamayınca Akhisarspor yönetimi diğer teknik direktör adayları ile görüşmeye başladı.

