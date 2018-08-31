Akhisarsporlu Fatih Öztürk, milli takım kadrosuna alınmadığı için Lucescu'ya tepki gösterdi!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunun açıklanmasının ardından Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, teknik direktör Mircea Lucescu'ya tepki gösterdi.

Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Fatih Öztürk, kadroya alınmamasının ardından sosyal medya hesabından ''Lig Kupası'nı da kaldırdım mı Milli formayı görürüm artık'' paylaşımında bulundu.

Lucescu, Milli Takım kadrosunda kaleci bölgesine Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı, Antwerp'ten Sinan Bolat ve Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı çağırdı.



