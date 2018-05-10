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Akhisarsporlu futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu değerlendirdi!

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 10.05.2018 23:42 | Son Güncelleme

Teleset Mobilya Akhisarspor forması giyen Aykut Çeviker, Mustafa Yumlu ve kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, kupayı kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Akhisarsporlu futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu değerlendirdi!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup edip mutlu sona ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Aykut Çeviker kısa bir değerlendirme yaptı.

Aykut Çeviker, Fenerbahçe karşısında aldıkları sonuçtan mutlu olduklarını söylerken, rakiplerine karşı psikolojik üstünlükleri olduğunu dile getirdi.

İşte Aykut Çeviker'in maç sonundaki sözleri...

''Akhisar'ın tarihine geçmek ve çocuklarımıza anlatacak bir hikayemiz olsun istiyorduk. Bu fırsat her zaman gelmiyor. Büyük takım, saygı duyuyoruz Fenerbahçe'ye ama biz inanmıştık.''

''Fenerbahçe'ye şansımız tutuyor. Ligde de 2'de 2 yapmıştık, psikolojik üstünlük var.''

MUSTAFA YUMLU: ''OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI''

Maç sonunda Mustafa Yumlu da kısa bir değerlendirme yaptı. Tecrübeli savunmacı yaptığı açıklamada ''Böyle mütevazi bir ilçenin kupayı alması olağanüstü bir başarı. Akhisar taraftarının buraya gelmemesi için ne kadar zorluk çıkardılar ama buraya taraftar geldi. Gelmeyenlere de biz kupayı götürüyoruz'' dedi.

BAŞKAN ERYÜKSEL: BİLEĞİMİZİN HAKKIYLA...

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DEDİKODULARA SON VERDİK"

Kupayı kazanmayı hak ettiklerini vurgulayan Hüseyin Eryüksel, "Hak ettiğimizi aldık, şaibesiz geldik buraya kadar ve bileğimizin hakkıyla aldık. dedikodulara da son vermişizdir, inşallah Avrupa'da da başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİYLE OYNAYAN..."

Hüseyin Eryüksel sözlerini "Yüreğiyle oynayan kazanıyor. Allah'a şükrediyoruz, umarım Avrupa'da da mahçup etmez" şeklinde tamamladı.

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Teleset Mobilya Akhisarspor Aykut Çeviker

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