Akılalmaz iddia: Drake prezervatife acı sos döktü! İlişki yaşadığı kadın...

Noel günü sokaklarda para dağıtan Kanadalı şarkıcı Drake akılalmaz bir iddia ile gündemde. Flörtleştiği modelle görüşen ve otelde içki içip vakit geçiren Drake ilişkinin ardından yaptığı iddia edilen bir hereketle akıllara durgunluk verdi.

Daha önce Sophie Brussaux ile tek gecelik ilişki yaşayan ve yıllar sonra çocuğu olduğunu kabullenmek zorunda kalan Drake benzer bir olay yaşamamak için belli ki ilginç önlemler alıyor. Sosyal medyada, dış basında bazı sitelerde ve Reddit forumlarında konuşulan iddiaya göre Drake flörtleştiği modelle ilişki yaşadıktan sonra kondomunu çöpe attı.

Model ise ardından bu kondomu alarak hamile kalmak için kendince bazı girişimlerde bulundu. Ancak modelin beklemediği bir şey oldu. Modelin vajinasında yanma olmasıyla Drake'in prezervatife acı sos döktüğü ortaya çıktı.

Akılalmaz bu iddia sonrası Drake'in dava edileceği gündemde yer aldı.

