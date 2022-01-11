MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Akılalmaz iddia: Drake prezervatife acı sos döktü! İlişki yaşadığı kadın...

Akılalmaz iddia: Drake prezervatife acı sos döktü! İlişki yaşadığı kadın...

11.01.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rapçi Drake hakkındaki akılalmaz bir iddia sosyal medyada ve Reddit'in forumlarında konuşuluyor. İddiaya göre flörtleştiği modelle bir gece geçiren Drake ilişkinin ardından yaptığı hareketle şoke etti.

Akılalmaz iddia: Drake prezervatife acı sos döktü! İlişki yaşadığı kadın...

Noel günü sokaklarda para dağıtan Kanadalı şarkıcı Drake akılalmaz bir iddia ile gündemde. Flörtleştiği modelle görüşen ve otelde içki içip vakit geçiren Drake ilişkinin ardından yaptığı iddia edilen bir hereketle akıllara durgunluk verdi.

Daha önce Sophie Brussaux ile tek gecelik ilişki yaşayan ve yıllar sonra çocuğu olduğunu kabullenmek zorunda kalan Drake benzer bir olay yaşamamak için belli ki ilginç önlemler alıyor. Sosyal medyada, dış basında bazı sitelerde ve Reddit forumlarında konuşulan iddiaya göre Drake flörtleştiği modelle ilişki yaşadıktan sonra kondomunu çöpe attı.

spl1245675_010

Model ise ardından bu kondomu alarak hamile kalmak için kendince bazı girişimlerde bulundu. Ancak modelin beklemediği bir şey oldu. Modelin vajinasında yanma olmasıyla Drake'in prezervatife acı sos döktüğü ortaya çıktı.

Akılalmaz bu iddia sonrası Drake'in dava edileceği gündemde yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzgun, geyik, aslan ve ayna maskesi ifşa mı oldu? İşte tahminlerKuzgun, geyik, aslan ve ayna maskesi ifşa mı oldu? İşte tahminler
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Müge Anlı'da şaşkınlık veren yasak aşk ağı! "Arkadaş, kuzen, eş, dost birbiriyle..."Müge Anlı'da şaşkınlık veren yasak aşk ağı! "Arkadaş, kuzen, eş, dost birbiriyle..."
Anahtar Kelimeler:
Drake
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Son Dakika: Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İşte izlerken yürek yakan o anlar

Son Dakika: Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İşte izlerken yürek yakan o anlar

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!

Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

İstanbul’un yanı başında yeni turizm rotası: Saray

İstanbul’un yanı başında yeni turizm rotası: Saray

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

'Kocadan zengin olmak nasıl bir şey?' sorusuna yanıtı olay oldu

'Kocadan zengin olmak nasıl bir şey?' sorusuna yanıtı olay oldu

Gonca Vuslateri'nin dansı sosyal medyada gündem oldu! "Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni..."

Gonca Vuslateri'nin dansı sosyal medyada gündem oldu! "Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni..."

Sosyal medyayı salladı! Matematik sorusu gündemde

Sosyal medyayı salladı! Matematik sorusu gündemde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.