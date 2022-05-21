Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çift yakalanınca polise çarparak kaçtı

Tayland’ın Bangkok şehrinde sokak ortasında park eden bir arabanın içindeki çift cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çevredekilerin durumu fark ederek polise şikayet etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Arabanın içindeki çifti uyarmak için araçlarına yaklaşan polis memuru sürücünün hamlesiyle şaşkınlığa uğradı.

“SEN BİZE KARIŞAMAZSIN”

Olaya ilişkin araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine göre, cinsel ilişkiye giren çiftin yanına gitmeye çalışan polis memuruna sürücü koltuğundaki adamın “Sen bize karışamazsın” diyerek çarptığını belirtti.

Olay yerinden hızla uzaklaşan aracın plakasını güvenlik kamerası tespit eden polis ekipleri her yerde arabayı ve çifti arıyor. İsmi açıklanmayan ikilinin yakalanması durumunda hapis cezası alması bekleniyor.



