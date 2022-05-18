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Yetişkin film yıldızdan Putin’e tek gecelik ilişki teklifi! “Eğer savaşı bitirirsen...”

18.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan eski yetişkin film yıldızı Cicciolina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek ilginç bir teklifte bulundu. Putin’in Ukrayna’ya barış getirmesi ve savaşa son vermesi halinde eski yetişkin film yıldızı Rus lidere tek gecelik bir ilişki sözü verdi.

Yetişkin film yıldızdan Putin’e tek gecelik ilişki teklifi! “Eğer savaşı bitirirsen...”

Ünlü eski İtalyan yetişkin yıldızı Cicciolina, Ukrayna’ya barış karşılığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tutkulu bir gece teklif etti. Daha öncesinde Amerikalı sanatçı Jeff Koons ile evli olan 70 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Putin’e teklifini sosyal medyada hesabından iletti. İtalyan parlamentosunda eski bir politikacı Cicciolina teklifin Rusya Devlet Başkanını Ukrayna’ya barış getirmeye ikna edeceğine inandığını söyledi.

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“PUTİN’E BARIŞ MESAJIM”

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Eski İtalyan yetişkin yıldızı Cicciolina, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Savaşa karşı Rusya Devlet Başkanı Putin’e barış mesajım! Ukrayna ve Rus halkı barış karşılığında kendisine bir gece teklif ediyorum” dedi.

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70 yaşındaki Cicciolina’nın teklifi sosyal medyada kısa sürede popüler oldu ve binlerce yorum ile beğeniye ulaştı. Cicciolina, daha öncesinde benzer bir teklifi Saddam Hüseyin'e Körfez Savaşı'nın başlangıcından önce de yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Vladimir Putin
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