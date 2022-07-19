"Akıllı hız yardımı" yeni araçlarda zorunlu olacak

İSTANBUL (AA) - KasperskyOS İş Birimi Küresel İşbirlikleri Yöneticisi Evgeniya Ponomareva, akıllı hız yardımı (Intelligent Speed Assistance - ISA)​​​​​​​ sayesinde siber güvenliğin otomotiv endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline geleceğini belirtti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, 6 Temmuz'dan itibaren araçların hızını kontrol etmeye yarayan bir teknoloji olan akıllı hız yardımı (Intelligent Speed Assistance - ISA), Avrupa pazarında tanıtılan tüm yeni araba modelleri için zorunluluk haline geldi.

Sistem Temmuz 2024'ten itibaren satılan tüm yeni araçlar için zorunlu kılınacak. Sistem yalnızca sürücüyü hız limitleri konusunda uyarmakla kalmayıp, aynı zamanda aracın hızını da kontrol edebilecek. Bu sistemin zorunlu kılınmasıyla araçların siber risklerden korunması da önemli bir başlık olarak öne çıkacak.

ISA’yı etkileyen güvenlik riskleri, aracın dışındaki harici sistemlere, örneğin verileri hız sınırlarına göre yükleyen harici bir buluta veya aracın diğer herhangi bir elektronik kontrol ünitesine bağlı olması durumunda ortaya çıkıyor. Saldırganlar elektrik/elektronik (E/E) mimarisine bağlı olarak, sistemlere harici iletişim kanalları aracılığıyla veya bir genel ağa bağlı diğer elektronik kontrol birimlerindeki güvenlik açıkları zincirini kullanarak erişebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS İş Birimi Küresel İşbirlikleri Yöneticisi Evgeniya Ponomareva, "Neyse ki, bu sistemlerin siber güvenlik göz önünde bulundurularak geliştirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. ISA, hem yazılım düzeyinde işlevsel güvenliği düzenleyen ISO 262626'nın gereksinimlerine, hem de UNECE düzenlemeleri UN R155, R156 ve ISO21434 dahil olmak üzere zorunlu sertifikasyona dayalı siber güvenliğe dair genel otomotiv endüstrisi standartlarına uygun biçimde kurgulanıyor." yorumunu yaptı.

Ponomareva şöyle devam etti:

"Sistemin risk değerlendirmesi de bu gerekliliklere göre yapılmalı ve araç sistemleri tasarımdan itibaren güvenli olmalıdır. Yani güvenlik mekanizmaları geliştirme aşamasında uygulanmalıdır. Haziran 2024'ten itibaren AB'de siber güvenlik sertifikası olmayan yeni araçların satışı yasaklanacak. Bu da siber güvenliği otomotiv endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline getirecek. Elektronik ünitelerin geliştirilmesine yönelik özel bir güvenlik platformu, otomobil üreticilerinin gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olabilir.”

