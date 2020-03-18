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“Akıllı İyilik Hareketi Projesi” hibe almaya hak kazandı

MALATYA HABERLERİ  | 18.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda Malatya Büyükşehir Belediyesi Proje Birimi tarafından hazırlanan “Akıllı İyilik Hareketi Projesi” hibe almaya hak kazandı.Finansmanı Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanacak projenin önümüzdeki ay itibariyle hayata geçmesi bekleniyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, sosyal belediyecilikte akıllı ve teknolojik sistemler geliştirerek ihtiyaç sahiplerinin, günlük beslenme ihtiyaçları başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması, herhangi bir aracı olmadan hayırsever ile ihtiyaç sahiplerinin doğrudan buluşturulmasını amaçlıyor.Ödüle ve hibe desteğine layık görülen Proje Protokolünü Büyükşehir Belediyesi adına imzalayan Başkan Gürkan, “Farklı konumlardaki ihtiyaçların, ihtiyaç sahipleri ile hayırsever kişi ve kurumların buluştuğu bu projemizin büyük bir beğeniyle karşılanması ve hibe alması bizleri mutlu etmiştir.Sosyal belediyeciliğe önem veren ve ‘İyiliğin görünen yüzü’ olmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyemiz, toplumun dezavantajlı grupları olmak üzere tüm hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak, toplumsal birlikteliği pekiştirecek, istihdam olanaklarını artıracak projeler üretmeye devam edecektir.Bu vesileyle hayırsever hemşerilerimizi, esnaflarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum.

“Akıllı İyilik Hareketi Projesi” hibe almaya hak kazandı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda Malatya Büyükşehir Belediyesi Proje Birimi tarafından hazırlanan “Akıllı İyilik Hareketi Projesi” hibe almaya hak kazandı.
Finansmanı Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanacak projenin önümüzdeki ay itibariyle hayata geçmesi bekleniyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, sosyal belediyecilikte akıllı ve teknolojik sistemler geliştirerek ihtiyaç sahiplerinin, günlük beslenme ihtiyaçları başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması, herhangi bir aracı olmadan hayırsever ile ihtiyaç sahiplerinin doğrudan buluşturulmasını amaçlıyor.
Ödüle ve hibe desteğine layık görülen Proje Protokolünü Büyükşehir Belediyesi adına imzalayan Başkan Gürkan, “Farklı konumlardaki ihtiyaçların, ihtiyaç sahipleri ile hayırsever kişi ve kurumların buluştuğu bu projemizin büyük bir beğeniyle karşılanması ve hibe alması bizleri mutlu etmiştir.
Sosyal belediyeciliğe önem veren ve ‘İyiliğin görünen yüzü’ olmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyemiz, toplumun dezavantajlı grupları olmak üzere tüm hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak, toplumsal birlikteliği pekiştirecek, istihdam olanaklarını artıracak projeler üretmeye devam edecektir.
Bu vesileyle hayırsever hemşerilerimizi, esnaflarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum. Projede emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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