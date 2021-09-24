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"Akıllı sandalye" ile çocuklar bilgisayar başında fazla kalamayacak

24.09.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta ortaokul öğrencisi ikiz kardeşler, çocukların bilgisayar başında fazla oturup hareketsiz kalmaması amacıyla proje geliştirdi - Projenin danışman öğretmeni Halime Mantar: - "Canlı derslerde çocuklarımızın hep bilgisayarlarının başında kaldıklarını, arada dahi bilgisayarın başında olduklarını gözlemledik. 'Neler yapabiliriz, bunun önüne nasıl geçebiliriz?' diye düşününce aklımıza 'akıllı sandalye' projesi geldi" - Projeyi geliştiren öğrencilerden Berkay Karakaş: - "Ağırlık sensörü 15 kilogramın üzerini algıladığında süreyi başlatıyor. Kullanıcının ayarladığı süreyi geçerse alarm uyarıyor. Hareket etme süreci boyunca tekrar oturursak bir daha alarmla uyarıyor"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta ortaokul öğrencisi ikiz kardeşlerin geliştirdiği "akıllı sandalye" projesiyle çocukların bilgisayar başında uzun süre kalmaması amaçlanıyor.

18 Mart Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri 12 yaşındaki Berkay ve Şeyma Karakaş, fen bilimleri öğretmeni Halime Mantar'ın danışmanlığında çocukların bilgisayar başında fazla vakit geçirip hareketsiz kalmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 ay süren "akıllı sandalye" projesi ile sandalye tahtasının arasına yerleştirilen sensörde bulunan alarm, belirlenen süre sonunda çalmaya başlıyor.

Sandalyede bulunan kişi kalkmadan kapanmayan alarm, ayarlanan süreden önce de devre dışı kalmıyor.

Berkay Karakaş, AA muhabirine, iki tahtanın arasına ağırlık sensörü koyduklarını belirterek "Ağırlık sensörü 15 kilogramın üzerini algıladığında süreyi başlatıyor. Kullanıcının ayarladığı süreyi geçerse alarm uyarıyor. Hareket etme süreci boyunca tekrar oturursak bir daha alarmla uyarıyor." dedi.

Şeyma Karakaş da projelerindeki zaman sayacının belirlenen süre bitmeden önce sandalyeye oturulması halinde alarm vererek kişinin kalkmasını istediğini söyledi.

Mantar ise fen bilimleri dersinde proje ağırlıklı ders işlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Geçen eğitim öğretim yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerin uzaktan yapıldığını hatırlatan Mantar, şunları kaydetti:

"Canlı derslerde çocuklarımızın hep bilgisayarlarının başında kaldıklarını, arada dahi bilgisayarın başında olduklarını gözlemledik. 'Neler yapabiliriz, bunun önüne nasıl geçebiliriz?' diye düşününce aklımıza 'akıllı sandalye' projesi geldi. 30 dakika canlı dersimiz vardı, 10 dakika da aramız oluyordu. Günlük bazen 8 ders yapıyorduk. 10 dakikada anne babanın çocuğunu takip etmesi, bilgisayar başından kaldırması zor oluyordu. Bunun için 30 dakikalık süre ayarladık. 10 dakika ara vermesi için bir sayaç koyduk. Oturmak istese bile sandalyeye oturamıyor, hareket etmek zorunda kalıyordu. Böylece aşırı derecede bilgisayar veya tablet ekranında kalmamış olacak."

Okul müdürü Güldane Albayrak da geliştirdikleri projeden dolayı öğretmen ve öğrencilerini kutladı.

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