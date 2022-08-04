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Akıllı telefon markası Infinix, operatörler arasında ilk kez Vodafone’da

04.08.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Bu noktada, dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla iş birliği yapmayı önemsiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, Türkiye’de operatörler arasında ilk kez Vodafone’da satışa çıkıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla stratejik ortaklıklar kurmaya devam ediyor.

“Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü” mottosuyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vodafone, son olarak Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix ile iş birliğine gitti. Dünya genelinde 30’dan fazla ülkede satış ağı bulunan Infinix, ağustos itibarıyla Türkiye’de operatörler arasında ilk kez Vodafone’da satışa çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Bu noktada, dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, Türkiye’de operatörler arasında ilk kez Vodafone’da satışa çıkıyor ve Infinix’in yeni modelleri lansmana özel sadece Vodafone’da sunuluyor. Amacımız, müşterilerimize en gelişmiş teknolojileri en uygun koşullarda sunmak. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."

- Toplam 5 ürünle Türkiye pazarında

Toplam 5 ürünle Türkiye pazarına giren Infinix’in akıllı telefon modelleri 12 ayda ödeme avantajıyla sunuluyor. Vodafone mağazaları ve online mağazadan temin edilebilen Infinix Hot 11 Play 64 GB aylık 339 TL, Infinix Hot 11 Play 128 GB aylık 399 TL, Infinix Hot 11S 4GB 128 GB aylık 459 TL, Infinix Hot 11S 6GB 128 GB ise aylık 499 TL taksitle, sadece online mağazadan temin edilebilen Infinix Hot 10 Play 64 GB modeli ise aylık 299 TL taksitle satın alınabiliyor.

Serinin en gelişmiş modellerinden biri olan Infinix Hot 11S, 90 Hz ekran yenileme hızına ve 6.78" FHD+ ekrana sahip bulunuyor. Mediatek Helio G88 işlemciyle yüksek oyun performansı sunan cihaz, çift hoparlör ve DTS desteği ile kullanıcıların müzik ve film keyfini artırıyor.

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