Akıllı telefonlarla ilgili doğru bilinen 5 yanlış! Herkes bu hatalara düşüyor

Günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından biri olan akıllı telefonlarla ilgili pek çok bilgi, kullanıcılar arasında doğru kabul ediliyor. Telefonun kamerasından pil ömrüne, şarj alışkanlıklarından suya düşen cihazlara kadar en çok merak edilen 5 iddiayı ve gerçekleri bir araya getirdik.

1. MEGAPİKSEL SAYISI ARTTIKÇA FOTOĞRAF KALİTESİ YÜKSELİR: YANLIŞ

Akıllı telefon kamerasının çekim kalitesini belirleyen tek unsur megapiksel sayısı değil. Lensin ışık alma kapasitesi ile sensörün boyutu ve kalitesi de fotoğrafların netliği ve ayrıntı düzeyi üzerinde önemli rol oynuyor.

Bu nedenle daha fazla megapiksele sahip bir telefon, her zaman daha iyi fotoğraf çekecek anlamına gelmiyor. Daha az megapiksele sahip ancak kaliteli bir lense ve gelişmiş bir sensöre sahip cihaz, daha yüksek çözünürlüklü bir modelden daha başarılı sonuçlar verebiliyor.

2. SUYA DÜŞEN TELEFON PİRİNCE YATIRILARAK KURUTULABİLİR: YANLIŞ

Suya düşen telefonu pirincin içine koymak, uzun yıllardır önerilen yöntemlerden biri. Ancak pirincin nemi emebilmesi, telefonun içindeki suyu güvenli ve etkili biçimde uzaklaştırdığı anlamına gelmiyor. Üstelik pirinç parçacıkları ve tozlar cihazın bağlantı noktalarına girebiliyor.

Böyle bir durumda telefonu kapatmak, şarj etmemek ve üreticinin önerdiği kurutma talimatlarını uygulamak daha doğru bir yaklaşım. Cihazı saç kurutma makinesiyle ısıtmak veya pirince gömmek yerine gerektiğinde teknik servisten yardım almak gerekiyor. Telefonun suya dayanıklı olması da her koşulda zarar görmeyeceği anlamına gelmiyor.

3. YENİ ALINAN TELEFON İLK ŞARJDA 12 SAAT PRİZDE TUTULMALI: YANLIŞ

Yeni bir telefon satın alındığında ilk şarjın 12 saat sürmesi gerektiği yönündeki inanış, eski pil teknolojilerinden geliyor. Nikel-kadmiyum pillerin kullanıldığı dönemlerde uygulanan bu yöntem, günümüzde yaygın olan lityum iyon piller için gerekli değil.

Modern akıllı telefonların pilleri, uzun süre ilk şarjda tutulmaya ihtiyaç duymuyor. Bunun yerine cihazın kullanım kılavuzundaki şarj önerilerini takip etmek önem taşıyor. Pili sürekli tamamen boşaltmaktan kaçınmak da uzun vadeli pil sağlığını destekleyebiliyor.

4. SİYAH DUVAR KÂĞIDI KULLANMAK PİL TASARRUFU SAĞLAR: KISMEN DOĞRU

Siyah duvar kâğıdının pil tüketimini azaltması, telefonun ekran teknolojisine bağlı. OLED ve AMOLED ekranlarda siyah pikseller kapatılabildiği için siyah ağırlıklı bir arka plan, özellikle ekran parlaklığı yüksekken enerji tüketimini azaltabiliyor.

LCD ekranlarda ise arka aydınlatma sistemi siyah görüntü gösterilirken de çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle bu ekranlarda siyah duvar kâğıdı kullanmak, aynı ölçüde pil tasarrufu sağlamıyor.

Kısacası, siyah arka planın pil ömrüne etkisi telefonun ekran türüne göre değişiyor.

5. TELEFON KAPALIYKEN ŞARJ EDİLMESİ GEREKİR: YANLIŞ

Telefonu kapalıyken şarj etmek, pil sağlığı açısından zorunlu bir uygulama değil. Cihaz kapalı olduğunda uygulamalar ve arka plan işlemleri çalışmadığı için pil tüketimi azalabiliyor. Bu durum, şarjın bir miktar daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olabilir.

Ancak telefonun kapalı olması, şarj işlemini mutlaka daha verimli hâle getirmiyor ve hız farkı çoğu durumda sınırlı kalıyor. Telefon açıkken şarj etmek de üreticinin önerilerine uyulduğu sürece olağan bir kullanım biçimi.

Akıllı telefonun pilini korumak için asıl önemli olan, cihazı uygun koşullarda şarj etmek ve üreticinin kullanım tavsiyelerine uymak.