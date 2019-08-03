Akın Akınözü: Askerlik herkesin görmesi gereken bir yer

Hercai’de Miran karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Akın Akınözü bedelli askerlik yapmış ve askerlik fotoğrafıyla gündeme gelmişti.

Genç oyuncu askerden döndükten sonra arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladı. Çekimler öncesi kafa dinleyen Akınözü dün akşam bir mekanda görüntülendi. Dizinin güzel tepkiler aldığını belirten yakışıklı oyuncu, “Tatilim İstanbul’da geçiyor” dedi.

Akın Akınözü, “askerlik nasıl geçti?” sorularına ise “Güzel bir tecrübe oldu herkese tavsiye ederim” dedi.

Yakışıklı oyuncu açıklamasında "askerlik anısı çok buraya sığmaz; az ve öz bir şekilde çok güzel bir deneyimdi. İnsanın hayatında çok az yaşayabileceği bir deneyim ben de çok güzel bir şekilde geçirdim. Tavsiye etmek derken; bence herkesin görmesi gereken bir yer" dedi. (Uçankuş)

