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Akıncı dizisinin çekimleri başladı! Akıncı konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 08.09.2020 23:56 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Akıncı'nın çekimleri başladı. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerini paylaşacağı Akıncı dizisinde, kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul’u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesi anlatılıyor. Peki Akıncı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Akıncı dizisinin çekimleri başladı! Akıncı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk dizi sektöründe Türkiye’nin ilk kahraman markası olma hedefiyle yola çıkan Akıncı dizisinin çekimleri başladı. Kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul’u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizi, yayına hazırlanıyor.

Modern bir halk kahramanı uyarlaması olan Akıncı’nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

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AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin çekimleri özel bir platonun yanı sıra başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul’un tarihi semtlerinde gerçekleşecek.

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Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosunun yanında kostüm tasarımları ve teknolojisiyle Akıncı, dizi-sinema sektöründe Türkiye’nin ilk kahraman markası olma iddiasını taşıyacak. Bu konseptin ilk televizyon dizisi olan Akıncı, seyircinin daha önce televizyonda hiç karşılaşmadığı bir kahramanı seyirci ile buluşturacak.

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