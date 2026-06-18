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Haluk Levent'in karşılıksız çek davasında karar çıktı: 70 milyon TL ceza!

Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açması da yasaklandı.

Haluk Levent'in karşılıksız çek davasında karar çıktı: 70 milyon TL ceza!
Öznur Yaslı İkier

Sanatçı Haluk Levent, geçen sene düzenlediği iki çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edilmişti.

Ünlü sanatçı, bugün İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde beşinci celsesi görülen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Haluk Levent in karşılıksız çek davasında karar çıktı: 70 milyon TL ceza! 1

70 MİLYON LİRALIK TUTAR

Dosyada, karşılıksız işlem gören çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.

Haluk Levent in karşılıksız çek davasında karar çıktı: 70 milyon TL ceza! 2

CEZASI BELLİ OLDU

Levent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi.

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Haluk Levent
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