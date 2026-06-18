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Eşcinsel olmadığını söylemişti! Nefise Karatay Survivor'dan çıkar çıkmaz ilişki itirafıyla olay oldu

Survivor 2026'da şampiyonun belli olmasına günler kala adadan elenen son isim eski şampiyonlardan Nefise Karatay oldu. Karatay, Survivor'dan çıkar çıkmaz Gel Konuşalım programına konuk oldu ve ilişki itiraflarıyla dikkat çekti.

Eşcinsel olmadığını söylemişti! Nefise Karatay Survivor'dan çıkar çıkmaz ilişki itirafıyla olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de dev finale geri sayım başlamışken heyecan giderek artıyor. 19 Haziran'da final yapmaya hazırlanan Survivor'da son elenen isim eski şampiyonlardan Nefise Karatay oldu.

Eşcinsel olmadığını söylemişti! Nefise Karatay Survivor dan çıkar çıkmaz ilişki itirafıyla olay oldu 1

Survivor Nefise, Dominik'ten döner dönmez Gel Konuşalım programına konuk oldu ve ilişki itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Nefise, eski erkek arkadaşıyla ilgili yaşananlar hakkında konuştu:

"Utandım. Ciddi olarak kendimden utandım. Hem eski erkek arkadaşımı hem de kendimi düşürdüğüm durumdan dolayı ciddi anlamda utandım ve yarışmadan çıktığımdan beri büyük bir pişmanlık duyuyorum.

Eşcinsel olmadığını söylemişti! Nefise Karatay Survivor dan çıkar çıkmaz ilişki itirafıyla olay oldu 2

Bu bana büyük bir ders oldu; artık fevri hareket etmek istemiyorum ve ilişkilerimi, aşk konularını Survivor'a taşımayacağım. Oradayken her gün oyun ve yüksek stres olduğu için kendimce durumu biraz eğlenceye vurmak istedim ama sonradan sevmeyenlerime neden böyle bir malzeme verdiğimi sorguladım.

Eşcinsel olmadığını söylemişti! Nefise Karatay Survivor dan çıkar çıkmaz ilişki itirafıyla olay oldu 3

Artık 26 yaşındayım, ilk geldiğim sezonlardaki gibi 22-23 yaşlarında değilim ve yaşım bir bahane olamaz; karakter olarak artık bu durumları tolere etmem, daha sakin olmam gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nefise Karatay
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