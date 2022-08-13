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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

13.08.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

İSTANBUL (AA) - Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karahasanoğlu'nun cenazesinin ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

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