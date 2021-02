AKK yetkilileri, çiçekçilik ve peyzaj sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Ankara Kent Konseyi (AKK) heyeti, çiçekçilik ve peyzaj sektörünün sorunlarını duyurmak ve sektör çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için “Üreten Ankara, Kazanan Türkiye" sloganıyla düzenlenen ’Çiçekçilik ve Peyzaj Sektörleri İstişare Toplantısı’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Başkentli sektör temsilcilerinin talep ve sorunları ile çözüm önerileri masaya yatırıldı. ANFA Genel Müdürlüğü, AKK ve ATO sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunların giderilmesi için iş birliği mesajları verildi. ANFA Genel Müdürlüğü, AKK ve ATO yetkilileri, Başkentli çiçekçi esnafı ve peyzaj sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunların giderilmesi için iş birliği yapma kararı aldı, çözüm önerilerini görüştü.

“ATO olarak atılması gereken her adımı atacağız”

ATO çatısı altında bulunan 67 meslek komitesiyle bir araya gelerek talep ve sorunlara çözüm aradıklarını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, "Pandemi önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle çiçekçilik ve peyzaj sektörleri de sıkıntıya düştü. Engelli ve kadın istihdamının en yoğun olduğu sektörlerin başında gelen bu iki alanın öneminin farkındayız. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla iş yerlerimiz 13-14 Şubat’ta açık olacak. Bunun için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’na, sayın valimize ve büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Üreticilerden alım garantili ürün sözleşmesi yaparak ANFA Genel Müdürümüz de çok önemli bir misyon üstlendi. ANFA çok farklı çalışmalara başladı. ANFA’nın amacı bu sektördeki tüm çiçekçilere hizmet etmek, buradaki istihdama katkı sağlamak ve Ankara’yı bu anlamda rahatlatmak. Bu sektörlerde yaşanan sıkıntıların bir an önce bertaraf edilmesi ve pandeminin ortadan kalkması temennisinde bulunuyorum. Bu toplantıdan çıkan sonuca göre ATO olarak atılması gereken her adımı atacağız" dedi.