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Akkuyu NGS'nin dördüncü ünitesinde türbin binası temel plakasının betonu dökülüyor

27.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu NGS'nin dördüncü ünitesinde türbin binası temel plakasının betonu dökülüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü ünitesinde, türbin bölümü binasının temel plakasının beton dökme işleminin başladığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin yazılı açıklamasına göre, beton dökme işlemi öncesinde tabanın oluşturulması, su yalıtımının kurulumu ve temel levhanın güçlendirilmesi çalışmaları yapıldı.

Hazırlıkların ardından iki vardiya görev yapan uzman ekip ve 450 işçi tarafından dördüncü ünitede türbin bölümü binasının temel plakasının beton dökme işlemine başlandı.

Temel plakası, maksimum dayanıklılığın elde edilmesi için 17 bin 500 metreküp beton ve 3 bin 500 ton inşaat demiriyle güçlendirilecek, yükseklik ise 7 metre olacak.

Beton, tasarımda öngörülen dayanıklılığa ulaştıktan sonra kalitesi Nükleer Düzenleme Kurumu ve bağımsız denetleme kuruluşu temsilcilerinden oluşan özel bir komisyon tarafından kontrol edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, çalışmaların güvenlik standartlarına uygun yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Temel, aşamalar halinde inşa edilecek. Her aşamada betonun kalitesine ilişkin sıkı gereklilikler yerine getiriliyor. Akkuyu NGS sahasında kullanılan tüm teknolojik çözümler gibi dördüncü ünitenin türbin binasının temel plakasının betonlanması süreci de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının güvenlik standartlarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevzuat hükümlerine ve nükleer alandaki modern gereksinimlere uygun olarak yürütülüyor."

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