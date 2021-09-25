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Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde bu yılki temel inşaat ve montaj çalışmaları tamamlandı

25.09.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde bu yılki temel inşaat ve montaj çalışmaları tamamlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinde, bu yıl planlanan temel inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, NGS inşaat sahasına, Liebherr LR 13000 model paletli mobil vincin ikincisinin kurularak devreye alındığı belirtildi.

Dünya genelinde bulunan aynı modeldeki 5 vinçten 2'sinin Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaat sahasında hizmete alındığına işaret edilen açıklamada, vinç yardımıyla ikinci güç ünitesinin reaktör binasında iç koruma kabuğunun ikinci katmanı monte edilip reaktör şaftının destek kirişinin kurulumunun yapılarak bu yılın temel inşaat, montaj çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Önemli inşaat faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanırken, halihazırda birinci güç ünitesinde hizmet veren Liebherr LR 13000 vincinin benzerinin getirilmesine karar verildi. İkinci ve üçüncü güç ünitelerinin inşa alanlarında büyük boyutlu kargo ve yapıların montajını sağlama ihtiyacı dolayısıyla, Akkuyu NGS inşaat sahasına aynı modelden bir vinç daha getirildi. Vinç, Akkuyu NGS sahasına nakledilmeden önce İtalya'da bulunuyordu ve oradan deniz yoluyla Doğu Kargo Terminaline sevk edildi. Eşsiz yük kaldırma yapısı, çok sayıda kule vinçle çevrili sınırlı bir alana kurulurken, bu süreç Rus, Türk ve Hollandalı uzmanlardan oluşan montaj ekibinin ek çalışma yapmasını gerektirdi."​​​​​​​

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