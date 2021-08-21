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Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışacak öğrenciler, Rusya'daki yüksek lisans eğitimini tamamladı

21.08.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışacak öğrenciler, Rusya'daki yüksek lisans eğitimini tamamladı

Akkuyu Nükleer AŞ, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesindeki (SPbPU), 22 Türk öğrencinin tamamının programı başarıyla tamamladığını bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, eylülde Akkuyu Nükleer AŞ'de istihdam edilecek.

Akkuyu NGS (Nükleer Güç Santrali) için personel yetiştirme eğitim programı kapsamında 2019'da eğitimlerine başlayan 22 Türk öğrenci yüksek lisans derecelerini almaya hak kazandı, bu öğrencilerin 12'si ise şeref derecesi aldı.

Programa, Türkiye'deki üniversitelerin Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği, Elektrik Enerjisi Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Kimya Teknolojisi bölümlerinden lisans derecesi alan Türk öğrenciler kabul edildi.

Öğrenciler, iki yıllık eğitim boyunca, 1899'da kurulan ve Rusya'nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olarak kabul edilen SPbPU'nun tarihi kampüsünde Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği yanında, Elektrik Enerjisi ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanlarında eğitim gördü.

Mesleğe ilişkin konuların eğitimi İngilizce olarak verilirken, gelecekte Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışacak öğrenciler Rusça dil eğitimi de aldı.

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