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AKLease, AIIB ile 50 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

17.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak - AKLease Genel Müdürü Çetin Düz: - "Hedefimiz, leasing avantajlarını doğru finansal modellemeyle yatırımcıya sunarak yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlamak"

İSTANBUL (AA) - AKLease, Asya Altyapı Yatırım Bankası (The Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) ile 50 milyon dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

AKLease açıklamasına göre, yapılan anlaşma kapsamında, Asya Altyapı Yatırım Bankası ilk defa bir leasing şirketine kredi vermiş oldu.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde sağlanacak 50 milyon dolarlık 5 yıl vadeli kredi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak.

Açıklamada kredi anlaşmasına ilişkin değerlendirmeleri yer alan AKLease Genel Müdürü Çetin Düz, hedeflerinin, leasing avantajlarını doğru finansal modellemeyle yatırımcıya sunarak yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

Bunu sağlarken tüm yatırım değerlendirmelerinde çevresel etkileri göz önünde bulundurarak ilerlediklerini aktaran Düz, şunları kaydetti:

"Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan temin ettiğimiz krediyi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanacağız. Bu kapsamda AIIB ile yaptığımız kredi anlaşmasını çok önemsiyoruz. Bu kredi, AIIB'nin bir leasing şirketine verdiği ilk kredi olma özelliğini taşıyor. AIIB'nin şirketimize ve ülkemize göstermiş olduğu güven çok gurur verici."

- "Türkiye'deki finans ortaklarımızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz"

AIIB Yatırım Operasyonları (2. Bölge) Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy de AKLease ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını bildirdi.

Limitovskiy, "Bu proje, AIIB'nin yeşil altyapı finansmanı tematik önceliği ile uyumlu. Türkiye'nin iklim değişikliği ve ulusal emisyon hedeflerine ulaşma çabalarını kolaylaştırmak adına sürdürülebilir enerji-enerji verimliliği çözümlerinin teşviki için Türkiye'deki finans ortaklarımızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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