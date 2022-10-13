AKM meme kanserinde farkındalık için pembe renge büründü

İSTANBUL (AA) - Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.

GE Healthcare Türkiye, farkındalığı artırmak amacıyla "Aydınlanmayla Başlar" isimli sosyal sorumluluk projesini de başlattı.

Bu kapsamda AKM, akşam saatlerinde pembeye büründü.

Ayrıca toplumu bilinçlendirmek adına bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren GE Healthcare, İstanbul Gönüllüleri ile iş birliği yaparak düzenlenecek seminerlerle kadınları meme kanserine karşı bilinçlendirecek.



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