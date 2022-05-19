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AKPM Türkiye raportörleri, CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nu ziyaret etti

19.05.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKPM Türkiye raportörleri, CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye raportörleri John Howell ve Boris Cilevics, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ziyarette bulundu.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AKPM Türkiye raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevics'in, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nu ziyaret ederek, süreç hakkında bilgi aldıkları belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

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Canan Kaftancıoğlu

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