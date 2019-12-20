"Akran desteği" tedavinin önemli unsurlarından

İyi Sosyal Kooperatif Girişimi ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği iş birliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Topluluk Temelli Hizmetler ve Akran Desteğinin Önemi Sempozyumu" Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde başladı. "Sesimiz Duyuluyor mu?" temasıyla iki gün sürecek sempozyuma katılan Jan Berndsen, soruları yanıtladı.

Berndsen, kişinin ruh sağlığı hastalığıyla mücadelesi sırasında sadece ilaç tedavisine değil, birçok farklı desteğe de ihtiyacı olduğunu aktardı. Dünyada genel olarak sağlık bütçelerinin yüzde 5'inin ruh sağlığı hastalıklarına ayrıldığını ifade eden Berndsen, bu durumun ruh sağlığının ciddiye alınmadığının göstergesi olduğunu aktardı.

'AMAÇ, RUH SAĞLIĞINI TOPLUM TEMELLİ BİR YAKLAŞIMLA ELE ALMAK'

Berndsen, bu insanların bütün hayatları boyunca stresle baş ettiğini ve çok uzun yıllar ilaç kullandıkları için daha farklı sorunlarla karşılaşabildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, ruh sağlığını toplum temelli bir yaklaşımla ele almak. Hastalara kendi evlerinde iyi bir tedavi sağlayabilmemiz lazım. İlk adım hastanın diğer hastalarla konuşuyor olması. 'Bu hastalığı yaşayan tek ben değilim.' demesi için bu gerekli. Bizim kurumumuzda akran desteği veren kişiler maaşlı çalışıyor ve ekibimizin bir parçası. Akran desteği kendi deneyimlerini de anlatacağı için çok daha öğretici olacak. Bence akran desteğinin hastanelerde profesyonel olarak sağlanması çok önemli. Yani akran desteği, tedavinin en önemli unsurlarından biri diyebiliriz."