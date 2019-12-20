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"Akran desteği" tedavinin önemli unsurlarından

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Avrupa Ruh Sağlığı Ağı Başkanı Jan Berndsen, akran desteğinin kişinin kendi deneyimlerini anlatacağı için çok daha öğretici olacağını belirterek, "Bence akran desteğinin hastanelerde profesyonel olarak sağlanması çok önemli. Yani akran desteği, tedavinin en önemli unsurlarından biri diyebiliriz." dedi.

"Akran desteği" tedavinin önemli unsurlarından

İyi Sosyal Kooperatif Girişimi ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği iş birliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Topluluk Temelli Hizmetler ve Akran Desteğinin Önemi Sempozyumu" Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde başladı. "Sesimiz Duyuluyor mu?" temasıyla iki gün sürecek sempozyuma katılan Jan Berndsen, soruları yanıtladı.

Berndsen, kişinin ruh sağlığı hastalığıyla mücadelesi sırasında sadece ilaç tedavisine değil, birçok farklı desteğe de ihtiyacı olduğunu aktardı. Dünyada genel olarak sağlık bütçelerinin yüzde 5'inin ruh sağlığı hastalıklarına ayrıldığını ifade eden Berndsen, bu durumun ruh sağlığının ciddiye alınmadığının göstergesi olduğunu aktardı.

'AMAÇ, RUH SAĞLIĞINI TOPLUM TEMELLİ BİR YAKLAŞIMLA ELE ALMAK'

Berndsen, bu insanların bütün hayatları boyunca stresle baş ettiğini ve çok uzun yıllar ilaç kullandıkları için daha farklı sorunlarla karşılaşabildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, ruh sağlığını toplum temelli bir yaklaşımla ele almak. Hastalara kendi evlerinde iyi bir tedavi sağlayabilmemiz lazım. İlk adım hastanın diğer hastalarla konuşuyor olması. 'Bu hastalığı yaşayan tek ben değilim.' demesi için bu gerekli. Bizim kurumumuzda akran desteği veren kişiler maaşlı çalışıyor ve ekibimizin bir parçası. Akran desteği kendi deneyimlerini de anlatacağı için çok daha öğretici olacak. Bence akran desteğinin hastanelerde profesyonel olarak sağlanması çok önemli. Yani akran desteği, tedavinin en önemli unsurlarından biri diyebiliriz."

İyi Sosyal Kooperatif Girişimi Kurucusu Fatma Zengin de sempozyumun topluluk temelli ruh sağlığı hizmetlerinin mihenk taşı olan hizmet alanların tüm süreçlere aktif katılımı ve kendi iyileşme süreçlerinde rol almalarını sağlamak hedefiyle düzenlendiğini söyledi. Zengin, akran desteğinin 30 yıl içinde dünyada iyileşmeye katkı sunan bir modele dönüştüğünü dile getirerek, amaçlarının konuyu modeli uygulayanlardan dinleyerek, bu kapsamda Türkiye'de ilgili taraflara bir yol haritası çıkarmak olduğunu anlattı.

Bu kapsamda örnek modellerin masaya yatırılıp inceleneceği sempozyumda iki gün boyunca önemli isimlerin konuşmacı olarak yer alacağını aktaran Zengin, "Ayrıca sempozyumda Türkiye'de ruh sağlığı hizmeti alan bireylerin deneyimleri ile aile üyelerinin yaşadıkları ve ihtiyaçları da konuşulacak. Türkiye'deki akran desteği girişimlerinin de değerlendirileceği etkinlikte eş zamanlı olarak 7 farklı atölye çalışması da düzenlenecek." diye konuştu.

Sempozyum, bilimsel oturum ve atölye çalışmalarının ardından yarın sona erecek.

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