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  4. Akrep yeni bölüm fragmanı | Ayşem, Ahmet’i ihbar ediyor! Ahmet hapse giriyor!

Akrep yeni bölüm fragmanı | Ayşem, Ahmet’i ihbar ediyor! Ahmet hapse giriyor!

15.04.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV’nin beğenilen ve ilgiyle takip edilen yapımlarından olan Akrep dizisi, son bölümü ile oldukça konuşuldu. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Bekir Aksoy gibi isimlerin yer aldığı Akrep dizisinin 18. Bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Ayşem’in hastaneye kaldırılmasıyla Ferda’nın bir anne olarak neler yaşadığına şahit olduk. Babası Ahmet ise, ne olursa olsun Ayşem’den vazgeçmez ve Ayşem’e saldıranların peşine düşer.

Akrep yeni bölüm fragmanı | Ayşem, Ahmet’i ihbar ediyor! Ahmet hapse giriyor!

Akrep dizisinin yeni yayınlanan fragmanında Perihan’ın gözaltına alınması birçok kişiyi şaşırttı. Hakan’ın ölümü ile ilgili tüm okların Perihan’ı göstermesi ise, Perihan’ı içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Akrep dizisi 15 Nisan Perşembe günü saat 20:00’de 18. Yeni bölümü ile Star TV’de izleyici ile buluşuyor.

AKREP YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Perihan, Hakan’ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin’in kullandığı araçta da Hakan’a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve’yi yanına alabilmek için Ahmet’in Gevher İlaç’taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan’ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.

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Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınır. Perihan ve Ferda karşılıklı hücrelerde gözaltında tutulurken, Ayşem ise ikiliyi Ahmet konusunda uyarır ve birlikte hareket etmezlerse ondan kurtulamayacaklarını söyler. Perihan işbirliği için Ferda’ya, hem Merve’nin kaçırılması, hem de Fikret’in öldürülmesi hususunda bildiği her şeyi polise anlatması şartını koşar. Ferda’nın yanı sıra Aras’tan da Ahmet’ten şikayetçi olmasını ister.

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Ayşem, kendisini korumaya çalışırken yaralanan Efe’yi evine götürür ve Merve’ye haber verir. Merve, Efe’nin Ahmet’e çalıştığını öğrenmiştir ve ona çok kırgındır. Merve’nin, Efe’den tek isteği ise Ahmet’i ihbar etmesi olur. Efe, Merve’ye olan aşkıyla Ahmet’e olan sadakati arasında kalır.

AKREP SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Merve, Aras sayesinde Ahmet’in elinden kurtulurken, bu defa Ayşem, Ferda’yı görmeye geldiği sırada saldırıya uğrar. Ahmet, haberi alınca Ayşem’in kaldırıldığı hastaneye koşar. Hastanede Ahmet’in karşısına ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya hazır Perihan dikilir. Kızı Ayşem’den ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Ahmet, Ayşem’e saldıranın cezasını en ağır şekilde keser.

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Perihan, Can’ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras’la hesaplaşmasını bir kenara bırakarak başındaki en büyük dert olan Ahmet’in ipini çekmek için Aras’a anlaşma teklif eder. Aras’ın mükafatı oğlu Can’a kavuşmak olacaktır. Perihan’ın hiç hesaplayamadığı şey ise torunu Şahin’in yapacaklarıdır.

Hakan, Duru ve Aras’ın öpüşmesinin görüntülerini ele geçirir ve görüntüleri Şahin’e karşı şantaj malzemesi olarak kullanır. Hakan, bu sayede Şahin’den para koparacağını düşünürken işler hiç de planladığı gibi gitmez. Şahin’in Hakan’la arasındaki çatışma herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AKREP YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMANI


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Star TV Bekir Aksoy Demet Akbağ Evrim Alasya Akrep dizisi
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