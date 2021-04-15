Akrep yeni bölüm fragmanı | Ayşem, Ahmet’i ihbar ediyor! Ahmet hapse giriyor!

Akrep dizisinin yeni yayınlanan fragmanında Perihan’ın gözaltına alınması birçok kişiyi şaşırttı. Hakan’ın ölümü ile ilgili tüm okların Perihan’ı göstermesi ise, Perihan’ı içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Akrep dizisi 15 Nisan Perşembe günü saat 20:00’de 18. Yeni bölümü ile Star TV’de izleyici ile buluşuyor.

AKREP YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Perihan, Hakan’ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin’in kullandığı araçta da Hakan’a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve’yi yanına alabilmek için Ahmet’in Gevher İlaç’taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan’ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.

Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınır. Perihan ve Ferda karşılıklı hücrelerde gözaltında tutulurken, Ayşem ise ikiliyi Ahmet konusunda uyarır ve birlikte hareket etmezlerse ondan kurtulamayacaklarını söyler. Perihan işbirliği için Ferda’ya, hem Merve’nin kaçırılması, hem de Fikret’in öldürülmesi hususunda bildiği her şeyi polise anlatması şartını koşar. Ferda’nın yanı sıra Aras’tan da Ahmet’ten şikayetçi olmasını ister.