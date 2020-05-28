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Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

AĞRI HABERLERİ  | 28.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Aksa Ağrı Doğalgaz Müdürü Evren Karyağdı, Ağrı ve Doğubayazıt’ta yapılacak olan yapı çalışmalarına Haziran ayı itibariyle başlayacaklarını duyurdu.Türkiye’de en geniş coğrafyaya doğalgaz dağıtım hizmeti sunduklarını söyleyen Aksa Ağrı Doğalgaz Müdürü Evren Karyağdı, “Türkiye’de en geniş coğrafyaya doğalgaz dağıtım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz olarak; Ağrı ili ve Doğubayazıt ilçesinde 350 bin metreye ulaşan şebeke hattımızla 30 bin haneye ulaşmış bulunmaktayız.

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı Doğalgaz Müdürü Evren Karyağdı, Ağrı ve Doğubayazıt’ta yapılacak olan yapı çalışmalarına Haziran ayı itibariyle başlayacaklarını duyurdu.
Türkiye’de en geniş coğrafyaya doğalgaz dağıtım hizmeti sunduklarını söyleyen Aksa Ağrı Doğalgaz Müdürü Evren Karyağdı, “Türkiye’de en geniş coğrafyaya doğalgaz dağıtım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz olarak; Ağrı ili ve Doğubayazıt ilçesinde 350 bin metreye ulaşan şebeke hattımızla 30 bin haneye ulaşmış bulunmaktayız. 2020 yılı doğalgaz alt yapı projesi kapsamında 70 bin metre şebeke yatırımı öngörülmektedir. 1 Haziran tarihi itibari ile altyapı çalışmalarına başlanacaktır. Ağırlıklı olarak Ağrı ilimizde; Fatih Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Yüzüncü Yıl Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde, Doğubayazıt İlçemizde; Sarıgül Mahallesi, Uluyol Mahallesi, Büyük Ağrı Mahallesi ve Vatan Mahallesini kapsayacak şekilde hizmeti yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz” ifadelerine yer verdi.
Yatırım çalışmalarına talepler doğrultusunda öncelik verileceğini belirten Aksa Doğalgaz Müdürü Karyağdı, “Cadde ve sokakların doğalgaz şebekesi bulunmayan fakat faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza ön abonelik yapmaları için ofislerimize davet ediyoruz. Öncelikle Değerli Halkımıza, Belediyelerimize ve Kurumlara tarafımıza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimizi sunarız’’ şeklinde konuştu.

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