Aksa Doğalgaz "Faaliyet raporlarının Oscarı"nı kazandı

Aksa Doğalgaz, sürdürülebilir büyüme hedefinin ön plana çıktığı "2021 Yılı Faaliyet Raporu" ile International ARC Awards 2022’de, iç tasarım kategorisinde onur ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu ödülün tüm dünyada faaliyet raporlarının Oscar'ı olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Aksa Doğalgaz'ın Fortune 500 Türkiye’nin En Büyük Şirketleri Listesi’nde de 64'üncü sırada olduğu anımsatılan açıklamada, "ABD merkezli MerComm kuruluşu tarafından düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışmasına çok sayıda ülkeden, yüzlerce başvuru gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Şirketin dağıtım hizmeti verdiği tüm bölgelerde 7,4 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Bu oran, 317 milyon ağacın oluşturduğu yaklaşık 4,5 milyon kilometrekarelik bir ormanın temizleyebileceği karbon miktarına eş değer. Aksa Doğalgaz yetkilileri, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve faaliyetleri doğrultusunda insan ve çevre odaklı çalışmalarına devam edeceklerini belirtti." bilgisine yer verildi.

