Aksaray Belediyesi fidan dikim seferberliği başlattı

Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Aksaray genelinde yeşil alanları koruma altına almak ve ağaç varlığı sayısını artırmak için fidan dikim seferberliği başlattı.

Aksaray Belediyesi 2020 yılında şehir genelinde 130 bin fidanı toprakla buluşturdu. Yeşil alanların varlığı yüzde 30 oranında arttı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatıyla başlayan ağaçlandırma seferberliği tüm hızıyla sürerken şehrin önemli kavşakları, orta refüjleri, ağaçlandırma sahalarına her gün yüzlerce ağaç dikimi yapılıyor. Özelliklede orta refüj ve kavşaklarda boş kalan alanlar ekiplerce tespit edilerek yerine 3 yada 5 yaş aralığında yetişmiş ağaçlar toprakla buluşturuluyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, önceki gün orta refüjde fidan dikiminin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Dinçer, kent genelinde ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını ifade ederken, “Biz şehrimizi yeniden Yeşil Aksaray hüviyetine büründürmek için ağaç ve fidan dikim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin her noktasına da fidan dikmeyi hedefliyoruz” dedi.

2020 yılında 130 bin fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Başkan Dinçer, “Aralık ayı henüz bitmedi ama biz sadece bu ay da 3 bin ağaç ve fidan diktik. Diktiğimiz ağaçlar arasında Akasya, ıhlamur, leylandi gibi diğer ağaç türlerini seçiyoruz. Her ağacı rastgele bölgelere dikmiyoruz. Ağaç dikerken toprak yapısı ve arazi şartlarını göz önüne bulundurarak ağaçların yetişebileceği uygun noktaları belirliyoruz. Ağaç diyorum çünkü diktiğimiz bu ağaçlar fidan değil, yetişmiş ağaçlardır. En az 3 yaşında, 4 yaşında hatta 5 yaşında olan ağaçlar var. Fidan ve ağaç dikimimiz mevsim şartları elverdiği sürece devam edecek” şeklinde konuştu.