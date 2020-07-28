YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Aksaray Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

AKSARAY HABERLERİ  | 28.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri ve bayram geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.Aksaray Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı koşullarda kurban ibadetini yerine getirmesi için gerekli önlemleri aldı.

Aksaray Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Aksaray Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri ve bayram geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.
Aksaray Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı koşullarda kurban ibadetini yerine getirmesi için gerekli önlemleri aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, belediye tarafından 9 farklı noktanın kurban kesim alanı olarak belirlendiği belirtilerek, "Kurban satışları Aksaray Ticaret Borsası yanı modern hayvan pazarında yapılıyor. Kurban satış noktasında kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrolleri belediye veteriner hekimleri tarafından kontrol edilecek. Ayrıca kurban satış ve kesim noktalarında yaşanacak olası trafik yoğunluğunu önlemek için belediye ulaşım hizmetleri müdürlüğü ekiplerince bir dizi tedbirler alındı. Aksaray Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirirken işlerini kolaylaştırmak için kurban kesim noktalarına caraskal kuracak. Temizlik ekipleri, bayram boyunca kurban kesim alanlarında oluşan atıkları sık sık temizleyecek. Aksaray Belediyesi ekipleri Her yıl alınan tedbirlere ilave olarak bu yıl kurban kesim alanlarında Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında olası hastalık risklerine karşı her gün temizlik ve dezenfekte çalışması yapacak. Ayrıca kurban kesim noktalarında maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyma konusunda vatandaşlar uyarılacak. Belediye tarafından belirlenen kurban kesim yerleri dışında, park, cadde, sokak, meydan, yol gibi kamuya açık yerlerde kurban kesimi gerçekleştirenler hakkında yasal işlem başlatılacak. Aksaray Belediyesi, her Kurban Bayramında olduğu gibi bu bayramda da sahibin elinden kaçan kurbanlıklar için önlemini aldı. Bayramda kaçan kurbanlar için belediyede 2 ekip hazır olarak bekleyecek. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşlar Alo 153 veya (382) 213 54 92 no’lu telefon hattında yardım isteyebilecek. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi Yeni Mahallede bulunan Aksaray Ticaret Borsası Mezbanesinde çadır kurarak vatandaşlara kavurma ikramında bulunacak. Ayrıca her zaman düzenli olarak temizlik ve bakım çalışması yapılan kabristanlarda bayram dolayısı ile detaylı temizlik çalışması Belediye ekiplerince yapılarak ziyaretçilere hazır hale getirildi" denildi.
Kurban Bayramında alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın sorun yaşamaması, ibadetlerini güven ve huzur içerisinde yapabilmeleri amacıyla; kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, bu alanların insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden uygun hale getirilmesi ve Kurban Bayramında alınacak tedbirlerimizi belirledik. İlave önlemlerimizle ve vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetle bu bayramımız bayram tadında olacak inşallah. Pandemiyi de göz önünde bulundurarak tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz. Bu yıl hijyen noktasında ilave tedbirler alınacak ve önceki tedbirlere ilave olarak, temizlik, maske ve sosyal mesafe gibi konularda hassasiyetimizi artıracağız. Salgın tedbirlerini elden bırakmadan kurallara uyarak daha nice güzel bayramlarda hep birlikte buluşmayı ümit ediyoruz. Rabbim yapacağımız ibadetleri kabul ve makbul eylesin" dedi.

Aksaray Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Aksaray Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:36
Öğle
12:55
İkindi
16:46
Akşam
20:05
Yatsı
21:37

Aksaray Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Eda Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Karatay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aksaray'da koluna bahçe kapısının demiri saplanan engelli genç AFAD ekiplerince kurtarıldı

Aksaray'da koluna bahçe kapısının demiri saplanan engelli genç AFAD ekiplerince kurtarıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Aksaray’da Uyuşturucu Kullanan Bir Genç Öldü, Bir Genç De Koma Girdi

Aksaray’da Uyuşturucu Kullanan Bir Genç Öldü, Bir Genç De Koma Girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.