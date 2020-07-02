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Aksaray Belediyesi larva ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

AKSARAY HABERLERİ  | 02.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde larva ve haşerelere karşı etkin bir mücadele sürdürüyor.Aksaray Belediyesi yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için erken dönem larva mücadelesi başlattı.

Aksaray Belediyesi larva ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde larva ve haşerelere karşı etkin bir mücadele sürdürüyor.
Aksaray Belediyesi yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için erken dönem larva mücadelesi başlattı. Ekipler çalışmalarını belli bir plan ve program dahilinde sürdürüyor. Haftanın her günü ilaçlama çalışması yapan ekipler, tespit edilen bölgelerde özellikle kanal, dere, su birikintisi ve sazlık alanlarında larva uygulaması yapıyor. Veteriner işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığının korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Larva uygulamasının kesintisiz süreceği açıklandı.

Aksaray Belediyesi larva ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

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İkindi
16:47
Akşam
20:19
Yatsı
21:59

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Elif Eczanesi
Merkez
Şen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
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