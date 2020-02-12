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Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

AKSARAY HABERLERİ  | 12.02.2020 13:35 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi, şehrin mücavir alan sınırları içinde yer alan sahipsiz sokak hayvanlarının barınmasından beslenmesine, tedavisinden bakımlarına kadar hayvanların yaşamsal tüm gereksinimlerini karşılıyor.Sokak hayvanlarına yaşam alanı oluşturabilmek için büyük bir titizlikle çalışan Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve bakımlarını üstleniyor.

Aksaray Belediyesi, şehrin mücavir alan sınırları içinde yer alan sahipsiz sokak hayvanlarının barınmasından beslenmesine, tedavisinden bakımlarına kadar hayvanların yaşamsal tüm gereksinimlerini karşılıyor.
Sokak hayvanlarına yaşam alanı oluşturabilmek için büyük bir titizlikle çalışan Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve bakımlarını üstleniyor. Sahipsiz kalan hayvanların barınmasına da öncülük eden Aksaray Belediyesi, sokak hayvanlarına kuru mama ile beslenmesine yardım ediyor. Soğuk kış günlerinde hayvanların aç kalmaması için pek çok çalışma yürüten Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, mahallelerinde bulunan sahipsiz hayvanlara bakan küçük hayvanseverin isteğini geri çevirmedi. Ekipler, hayvanların barınma ve mama ihtiyacını karşıladı. Küçük hayvansever, bu duyarlı davranıştan dolayı Aksaray Belediyesi ve ekiplerine teşekkür etti.

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