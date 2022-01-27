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Aksaray Belediyesinden karla mücadele eden personele pekmez ikramı

27.01.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Belediyesinden karla mücadele eden personele pekmez ikramı

Aksaray Belediyesince, kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda kar temizliği yapan personele pekmez ikram edildi.

Kentte 5 gündür aralıklarla yağan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sürücüler, karla kaplı yolda, yayalar da kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

İlçelerle bağlantının sağlandığı yolların açık olduğu ilde, belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Paşacık Mahallesi'nde kar temizleyen personeli ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dinçer, burada gazetecilere, belediye olarak karla yoğun mücadele sergilediklerini söyledi.

Tüm ekiplerin 5 gündür sahada olduğunu belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 100 araç ve 500 personelimizle gece gündüz demeden karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Eksi 25 dereceyi bulan soğuk hava koşullarında gayretle, azimle bu çalışmayı yerine getiriyoruz. En kısa zaman içerisinde şehrimizin yaşam alanlarını olumsuz etkileyen kar birikintilerini temizleyeceğiz. Vatandaşlarımızın olağan yaşam akışını sürdürmeyi planlıyoruz. Bölgemiz, memleketimiz suya hasretti. 20 yıldır böyle bir kar yağışını bekliyorduk."

Dinçer, yağışın ardından vatandaşların gösterdiği anlayışa ve sabra teşekkür etti.

Kar yağışının memlekete hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Dinçer, şunları kaydetti:

"Aksaray'ımızın üzüm pekmezi meşhurdur. Coğrafi işaret tescilini de aldık. Yazın bağ bozumu etkinliği gerçekleştirdik ve festival düzenledik. Bu yıl da aynı festivali tekrarlamayı düşünüyoruz. Üzüm pekmezinin de bir özelliği vardır, insanın içerisini ısıtır, protein açısından zengindir ve enerji verir. Hem Aksaray üzüm pekmezimizi hatırlatmak hem de bu gücü çalışanlarımıza vermeyi arzu ettik ve böyle bir organizasyon yaptık."

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