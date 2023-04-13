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Aksaray Belediyesinden mezarlıklarda bayram temizliği

13.04.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmaları için mezarlıklarda temizlik çalışmaları başlattı.

Aksaray Belediyesinden mezarlıklarda bayram temizliği

Yıl boyunca Ervah ve Bedir Muhtar mezarlıklarında çevre ve peyzaj düzenlemesi, fidan dikimi, mezarlık alanlarında genişletme çalışması yapan Aksaray Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda çalışma başlattı. Mezarlıklar Müdürlüğü, vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi için mezarlıklarda bir dizi tedbirler aldı.

Temizlik ekipleri, mezarlık içindeki ara yollarda süpürge araçları ve zemin temizliği ile yıkama çalışmalarını gerçekleştirirken ot temizliği, ağaç budama, yürüyüş yollarının onarımı ve bakım çalışması hız kazandı. Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan bayram öncesinde yoğunlaşacak mezar ziyaretlerini göz önünde bulundurarak mezarlıklarda gerekli tedbirleri aldı.

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