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Aksaray Belediyesinden öğrencilere tatlı ve dondurma sürprizi

AKSARAY HABERLERİ  | 14.10.2020 16:41 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi eğitimlere başlayan ilk ve ortaokul öğrencilerine dondurma ve tatlı ikramında bulundu.Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla Aksaray’da 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren ilkokul 1, 2, 3, 4.

Aksaray Belediyesinden öğrencilere tatlı ve dondurma sürprizi

Aksaray Belediyesi eğitimlere başlayan ilk ve ortaokul öğrencilerine dondurma ve tatlı ikramında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla Aksaray’da 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar ile ortaokul 8. sınıf ve lise 12’nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı. Aksaray Belediyesi eğitimlerin başladığı ilk ve ortaokullarda öğrencilere dondurma ve lokma tatlısı dağıtıyor. Aksaray Belediyesi hafta içi her gün farklı okullarda öğrencilere dondurma ve lokma tatlısı dağıtıyor. Aksaray Belediyesine ait lokma aracı, Cumhuriyet İlkokulu, 125. Yıl Ortaokulu bahçesinde öğrencilere sürpriz yaptı. Öğrenciler, Covid-19 tedbirlerine uygun davranarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sıraya girerek dondurma ve tatlı ikramlıklarından aldı. Mobil lokma aracından öğrenciler için dağıtılan ikramlıkların farklı okullarda süreceği bildirildi.

Aksaray Belediyesinden öğrencilere tatlı ve dondurma sürprizi

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Akel Eczanesi
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Eda Eczanesi
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