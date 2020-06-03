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Aksaray Belediyesinin yaptığı 4 yeni köprü şehir trafiğini rahatlattı

AKSARAY HABERLERİ  | 03.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesinin vatandaşlara güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sunmak amacı ile hayata geçirdiği yeni köprüler trafik yoğunluğunu azalttı.Şehir içi trafiği azaltmak ve alternatif yollar oluşturmak amacı ile Coğlaki, Laleli, Somuncubaba ve Yunus Emre mahallelerine yapılan yeni köprüler hizmete açıldı.

Aksaray Belediyesinin yaptığı 4 yeni köprü şehir trafiğini rahatlattı

Aksaray Belediyesinin vatandaşlara güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sunmak amacı ile hayata geçirdiği yeni köprüler trafik yoğunluğunu azalttı.
Şehir içi trafiği azaltmak ve alternatif yollar oluşturmak amacı ile Coğlaki, Laleli, Somuncubaba ve Yunus Emre mahallelerine yapılan yeni köprüler hizmete açıldı. Korona virüs tedbirlerinde normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte sokağa çıkan vatandaşlar yeni yapılan köprülerin yapıldığı noktalarda trafik yoğunluğu yaşamıyor. 6 metre genişliğinde 18 metre uzunluğunda yapılan köprüler vatandaşlara alternatif yol imkanı da sunuyor.
Göreve geldiği günden bugüne şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Evren Dinçer, yapılan köprülerin trafik yoğunluğunu azalttığını belirterek vatandaşlara güvenli ve rahat ulaşım imkanı sunmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Aksaray Belediyesinin yaptığı 4 yeni köprü şehir trafiğini rahatlattı

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