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Aksaray Bilim Merkezi’nde bilim kampları başladı

İHA İHA
22.01.2024 14:48 | Son Güncelleme:
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, bilim merkezinde kampların başladığını belirterek, yarıyıl tatili boyunca devam edecek bilim kamplarında çocukların bilimin eğlenceli hali ile tanışacağını söyledi.

Aksaray Bilim Merkezi’nde bilim kampları başladı

Aksaray Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini en verimli şekilde değerlendirebilmeleri için Aksaray Bilim Merkezi bünyesinde gerçekleşen bilim kamplarını başlattı. İki hafta boyunca 22-26 Ocak ve 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılacak bilim kamplarına ilgi oldukça yoğun oldu. 8-12 yaş aralığında bulunan çocuklara uygun bilim kamplarında; öğrenciler sistem atölyesinde, dene-yap atölyesinde, teknoloji ve bilim atölyesinde ve doğa atölyesinde bilimsel etkinlikler yapabilecek.

Öğrencilerin bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmeleri için hazırlanan bilim kamplarına ilginin yoğun olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Bilim kamplarımızda çocuklarımız, bilimin eğlenceli hali ile tanışıyor. Öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalıyor” dedi. Aksaray Belediyesi Bilim Kampında öğrencilerin güncel teknolojiler ışığında bilimsel araçları kullanma şansı yakalayacağını kaydeden Belediye Başkanı Dinçer, “Çocuklarımız bilim kampı boyunca atölye çalışmaları ile deney yapma, gözlemleme etkinliğine katılacaklar. Çocuklarımızın bilimle iç içe olmaları geleceğimiz adına bizlere umut veriyor. Bilim Merkezimizde 2 hafta boyunca devam edecek kamplarda her yaş grubuna uygun etkinlikler gerçekleşecek. Bilim kampımız, çocuklarımızın bilime olan ilgilerini arttırdığı gibi gelecekteki kariyer hedeflerinin şekillenmesine faydası olacaktır. Bilim Merkezimize öğrencilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.
Bilim kampı ile ilgili bilgi almak isteyenler 0382 216 00 22 telefon numarası ya da https://aksaraybilimmerkezi.org.tr adresinden bilgileri temin edebiliyor. Bilim kampı için müracaatların şahsen yapılması gerekiyor.

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